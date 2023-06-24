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Глава СПЧ надеется на прекращение мятежа со стороны ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023, 15:30
Фото: СПЧ
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев надеется на прекращение незаконных действий бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом пишет пресс-служба структуры.

Чиновник рассчитывает, что у бойцов «возобладает разум». Он подчеркнул, что приказы и указания президента России, верховного главнокомандующего должны исполняться беспрекословно.

«Есть органы власти, чьи распоряжения и требования абсолютно законны и их надо выполнять», — добавил Фадеев.

Ночью с 23 по 24 июня усилили меры безопасности в ряде российских регионов. Такое решение приняли из-за действий главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В отношении него возбуждено уголовное дело из-за призывов к вооруженному мятежу.

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