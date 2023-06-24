Глава СПЧ надеется на прекращение мятежа со стороны ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Чиновник рассчитывает, что у бойцов «возобладает разум». Он подчеркнул, что приказы и указания президента России, верховного главнокомандующего должны исполняться беспрекословно.
«Есть органы власти, чьи распоряжения и требования абсолютно законны и их надо выполнять», — добавил Фадеев.
Ночью с 23 по 24 июня усилили меры безопасности в ряде российских регионов. Такое решение приняли из-за действий главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В отношении него возбуждено уголовное дело из-за призывов к вооруженному мятежу.