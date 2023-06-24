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Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие

24 июня 2023, 01:08
Фото: rostovgazeta.ru
Голубев призвал жителей Ростовской области без необходимости не выходить из дома
Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям региона в связи со сложившейся 24 июня обстановкой. Заявление он сделал в своем телеграм-канале.

В 03.46 мск губернатор Василий Голубев обратился к жителям региона. Он призвал всех сохранять спокойствие и заявил, что «сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка».

По словам Голубева, представители правоохранительных органов в настоящее время предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность граждан. Он призвал жителей области без необходимости не выходить из дома.

Пригожин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли границу Ростовской области
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Ранее стало известно о скоплении военной техники у штаба ЮВО в Ростове и перекрытии въездов в город. Кроме того, технику заметили и в других городах. Это может быть связно с заявлением главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что по бойцам «Оркестра» был нанесен удар со стороны Минобороны. Он добавил, что этого так не оставит. Официально эту информацию опровергли в ведомстве, а на самого Пригожина завели уголовное дело по подозрению в призывах к военному перевороту.

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