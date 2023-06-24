Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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В данный момент есть ограничения движения на трассе, из-за чего скопилось большое количество транспорта. Это касается участков в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского и Миллерово.
«Из-за этого появились многокилометровые пробки. Будет организована доставка всего необходимого людям, застрявшим в заторах», — уточнил глава региона.
Ранее ростовчане заявили, что в центре города появилась военная техника. Из-за этого пришлось изменить схему движения общественного транспорта.