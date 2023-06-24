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Губернатор Голубев попросил водителей не выезжать на М-4 «Дон» 24 июня

24 июня 2023, 05:55
Фото: 1mi
Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил водителей не выезжать на трассу М-4 «Дон», говорится в его Telegram-канале.

В данный момент есть ограничения движения на трассе, из-за чего скопилось большое количество транспорта. Это касается участков в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского и Миллерово.

Губернатор Голубев заявил об ограничениях движения в Ростове-на-Дону 24 июня
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«Из-за этого появились многокилометровые пробки. Будет организована доставка всего необходимого людям, застрявшим в заторах», — уточнил глава региона.

Ранее ростовчане заявили, что в центре города появилась военная техника. Из-за этого пришлось изменить схему движения общественного транспорта.

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