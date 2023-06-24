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Губернатор Голубев прокомментировал ситуацию в Ростове-на-Дону ночью 24 июня

24 июня 2023, 04:05
Фото: 1mi
Губернатор Василий Голубев взял под контроль ситуацию в Ростове-на-Дону, сообщил он в Telegram.

Глава региона попросил ростовчан не покидать дома и не приезжать в центр города.

«Дал необходимые поручения ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения города принимать меры для сохранения нормального функционирования всех городских систем. Регулярно заслушиваю доклады», — прокомментировал Василий Голубев.

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Ранее ростовчане заявили, что увидели военную технику в центре города. ТАСС писало о возбужденном уголовном деле в отношении Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер».

До этого Пригожин заявил, что по позициям ЧВК якобы был нанесен удар и он не оставил это без ответа.

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