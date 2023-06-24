Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Глава региона попросил ростовчан не покидать дома и не приезжать в центр города.
«Дал необходимые поручения ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения города принимать меры для сохранения нормального функционирования всех городских систем. Регулярно заслушиваю доклады», — прокомментировал Василий Голубев.
Ранее ростовчане заявили, что увидели военную технику в центре города. ТАСС писало о возбужденном уголовном деле в отношении Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер».
До этого Пригожин заявил, что по позициям ЧВК якобы был нанесен удар и он не оставил это без ответа.