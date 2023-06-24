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Губернатор Голубев заявил об ограничениях движения в Ростове-на-Дону 24 июня

24 июня 2023, 04:25
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону введены временные ограничения движения в субботу, 24 июня, сообщил губернатор Василий Голубев.

В данный момент есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из донской столицы. Вместе с этим изменили маршруты общественного транспорта, проходящего через центр города.

«Пригородные транспорт из Азова, Батайска и Аксая, а также железнодорожный транспорт работают штатно», — уточнил губернатор.

Губернатор Голубев прокомментировал ситуацию в Ростове-на-Дону ночью 24 июня
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Ранее ростовчане в соцсетях написали, что заметили военную технику в центре города. А ТАСС сообщило о возбужденном уголовном деле о призывах к вооруженному мятежу, фигурантом проходит Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер».

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