Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В данный момент есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из донской столицы. Вместе с этим изменили маршруты общественного транспорта, проходящего через центр города.
«Пригородные транспорт из Азова, Батайска и Аксая, а также железнодорожный транспорт работают штатно», — уточнил губернатор.
Ранее ростовчане в соцсетях написали, что заметили военную технику в центре города. А ТАСС сообщило о возбужденном уголовном деле о призывах к вооруженному мятежу, фигурантом проходит Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер».