Ранее издание ТАСС написало, что в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили уголовное дело, связанное с призывами к вооруженному мятежу. До этого Пригожин заявил, что по позициям ЧВК якобы был нанесен удар и он не оставил это без ответа.