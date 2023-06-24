Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Он просит местных жителей не посещать центр Ростова и не покидать свои дома. Причиной он назвал сложившуюся ситуацию.
Ранее издание ТАСС написало, что в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили уголовное дело, связанное с призывами к вооруженному мятежу. До этого Пригожин заявил, что по позициям ЧВК якобы был нанесен удар и он не оставил это без ответа.
Сейчас ростовчане в соцсетях публикуют снимки с военной техникой и говорят, что это происходит в центре города.