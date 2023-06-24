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Губернатор Василий Голубев попросил ростовчан не ехать в центр города 24 июня

24 июня 2023, 02:59
Фото: 1MI
Губернатор Василий Голубев попросил граждан отказаться от поездок в центр Ростова-на-Дону, говорится в его Telegram.

Он просит местных жителей не посещать центр Ростова и не покидать свои дома. Причиной он назвал сложившуюся ситуацию.

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Ранее издание ТАСС написало, что в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили уголовное дело, связанное с призывами к вооруженному мятежу. До этого Пригожин заявил, что по позициям ЧВК якобы был нанесен удар и он не оставил это без ответа.

Сейчас ростовчане в соцсетях публикуют снимки с военной техникой и говорят, что это происходит в центре города.

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