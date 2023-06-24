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Губернатор Василий Голубев снова попросил ростовчан не выходить из дома 24 июня

24 июня 2023, 03:13
Фото: 1mi
Глава Ростовской области Василий Голубев попросил жителей донской столицы не покидать свои дома, говорится в его Telegram.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией по возможности не стоит покидать свои дома. Кроме того, глава региона просит отказаться от поездок в центр Ростова.

Это второе сообщение Василия Голубева за эту ночь. Ранее он уже просил людей не выходить из дома и заявлял, что правоохранители принимают все меры для обеспечения безопасности.

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Вместе с этим издание ТАСС сообщало о возбужденном уголовном деле в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по делу о призыве к вооруженному мятежу. А ростовчане заметили военную технику в городе.

До этого Пригожин заявлял, что якобы по позициям ЧВК был нанесен удар и он не оставил это без ответа.

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