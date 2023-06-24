Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
По его словам, в связи со сложившейся ситуацией по возможности не стоит покидать свои дома. Кроме того, глава региона просит отказаться от поездок в центр Ростова.
Это второе сообщение Василия Голубева за эту ночь. Ранее он уже просил людей не выходить из дома и заявлял, что правоохранители принимают все меры для обеспечения безопасности.
Вместе с этим издание ТАСС сообщало о возбужденном уголовном деле в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по делу о призыве к вооруженному мятежу. А ростовчане заметили военную технику в городе.
До этого Пригожин заявлял, что якобы по позициям ЧВК был нанесен удар и он не оставил это без ответа.