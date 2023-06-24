Как изменится валютный рынок в РФ из-за ситуации в Ростове

«Например, бюджет или баланс импорта и экспорта. А вот геополитический негатив, что мы видим сейчас наглядно, способен загнать курс высоко. Часто вспоминаем также про нефть и газ. Но в последнее время рубль на колебания нефти откликается вяло. Я бы сказал, у нашего рубля своя песочница», — заявил аналитик.