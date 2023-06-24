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Как изменится валютный рынок в РФ из-за ситуации в Ростове

24 июня 2023, 13:10
Фото: 1MI
Как изменится валютный рынок в РФ из-за ситуации в Ростове
Финансовый аналитик Сергей Дроздов рассказал МК, как повлияет военная напряженность на юге страны на курсы валют.

24 июня крупные банки мгновенно отреагировали на события, происходящие в Ростовской области. Аналитик уверен, что это «моментальная реакция», а что касается дальнейшей перспективы укрепления или ослабления рубля, тут необходимо учитывать совокупность многих факторов.

В частности, Дроздов заявил, что прогнозировать курс сейчас сложнее, чем, например, год назад.

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«Тогда мы понимали, что 50-60 рублей за доллар — это аномалия и дело времени, когда он вернется к своим 70-рублевым уровням. Сейчас нужно понять, где будет нижняя граница нашей валюты, которая бы устраивала монетарные власти», — говорит эксперт.

При этом, если начнутся массовые закупки доллара, то он выйдет на отметку не меньше 90 рублей, а это спровоцирует ослабление курса и рост цен на потребительском рынке.

Что касается факторов, которые могут сдвинуть рубль с места в длинной временной перспективе, то их также много.

«Например, бюджет или баланс импорта и экспорта. А вот геополитический негатив, что мы видим сейчас наглядно, способен загнать курс высоко. Часто вспоминаем также про нефть и газ. Но в последнее время рубль на колебания нефти откликается вяло. Я бы сказал, у нашего рубля своя песочница», — заявил аналитик.

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