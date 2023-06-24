Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Напомним, днем 24 июня стало известно, что военнослужащие и силовики из Чеченской Республики выдвинулись в Ростовскую область для подавления так называемого мятежа ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону.
Всего спустя несколько часов очевидцы поделились видео, на котором запечатлели колонну из как минимум четырех грузовиков «Ахмата». По словам очевидцев, они въехали в пригород Ростова через Большой Лог, после чего появились на улицах Аксая.
Информация о том, действительно ли военные грузовики принадлежат «Ахмату» уточняется.
Ранее стало известно, что военные заменили сотрудников ГИБДД на въездах в город.