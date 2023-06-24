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Колонну грузовиков «Ахмата» сняли на видео под Ростовом

24 июня 2023, 14:37
Фото: eng.mil.ru
Колонну автомобилей «Ахмата» сняли на видео под Ростовом
В сети появились кадры со съемками вероятной автоколонны «Ахмата», которая передвигалась по Аксаю — пригороду Ростова, видео поделились очевидцы.

Напомним, днем 24 июня стало известно, что военнослужащие и силовики из Чеченской Республики выдвинулись в Ростовскую область для подавления так называемого мятежа ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону.

Всего спустя несколько часов очевидцы поделились видео, на котором запечатлели колонну из как минимум четырех грузовиков «Ахмата». По словам очевидцев, они въехали в пригород Ростова через Большой Лог, после чего появились на улицах Аксая.

Колонну автомобилей «Ахмата» сняли на видео под Ростовом
Видео: rostovgazeta.ru

Информация о том, действительно ли военные грузовики принадлежат «Ахмату» уточняется.

Ранее стало известно, что военные заменили сотрудников ГИБДД на въездах в город.

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