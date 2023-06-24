Крупный торговый центр под Ростовом приостановил работу после прибытия военных

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Стало известно, что один из крупных торговых центров области не открылся сегодня, 24 июня. Причина — ситуация с ЧВК «Вагнер», внезапно развернувшаяся в регионе. Речь идет о ТЦ «Мега» под Ростовом. О приостановке деятельности представители центра заявили в своем официальном сообществе.
«В связи с текущей ситуацией и обращением главы Ростовской области „Мега Ростов“ остается закрытым», — объясняется в посте.
В «Меге» уточнили, что сообщат позднее о том, когда в следующий раз откроется ТЦ. Кроме того, сегодня не работает в городе спа-клуб City Creek. На официальном сайте указано, что в комплекс нельзя попасть по техническим причинам. Ростовчане также сообщают, что в субботу не открылся магазин «Леруа Мерлен» на улице Доватора.
Вместе с тем торговый центр «Горизонт» на проспекте имени М. Нагибина сегодня работает в штатном режиме с 10 утра. Правда, некоторые бутики могут открыться с опозданием из-за дорожной ситуации, предупредили в ТЦ.
Напомним, что центр города перекрыт прибывшей ЧВК «Вагнер». Военные патрулируют территорию на пересечении улицы Пушкинской и Буденновского проспекта. Местных жителей призывают не поддаваться панике и не скупать товары в магазинах.