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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

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Крупный торговый центр под Ростовом приостановил работу после прибытия военных

24 июня 2023, 15:06
Фото: rostovgazeta.ru
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Глава Ростовской области попросил руководство ТЦ не открываться из-за напряженной ситуации в регионе.

Стало известно, что один из крупных торговых центров области не открылся сегодня, 24 июня. Причина — ситуация с ЧВК «Вагнер», внезапно развернувшаяся в регионе. Речь идет о ТЦ «Мега» под Ростовом. О приостановке деятельности представители центра заявили в своем официальном сообществе.

«В связи с текущей ситуацией и обращением главы Ростовской области „Мега Ростов“ остается закрытым», — объясняется в посте.

В «Меге» уточнили, что сообщат позднее о том, когда в следующий раз откроется ТЦ. Кроме того, сегодня не работает в городе спа-клуб City Creek. На официальном сайте указано, что в комплекс нельзя попасть по техническим причинам. Ростовчане также сообщают, что в субботу не открылся магазин «Леруа Мерлен» на улице Доватора.

Вместе с тем торговый центр «Горизонт» на проспекте имени М. Нагибина сегодня работает в штатном режиме с 10 утра. Правда, некоторые бутики могут открыться с опозданием из-за дорожной ситуации, предупредили в ТЦ.

Напомним, что центр города перекрыт прибывшей ЧВК «Вагнер». Военные патрулируют территорию на пересечении улицы Пушкинской и Буденновского проспекта. Местных жителей призывают не поддаваться панике и не скупать товары в магазинах.

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