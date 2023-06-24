Крупный торговый центр под Ростовом приостановил работу после прибытия военных

В «Меге» уточнили, что сообщат позднее о том, когда в следующий раз откроется ТЦ. Кроме того, сегодня не работает в городе спа-клуб City Creek. На официальном сайте указано, что в комплекс нельзя попасть по техническим причинам. Ростовчане также сообщают, что в субботу не открылся магазин «Леруа Мерлен» на улице Доватора.