Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке продвижения «Вагнера» по России

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
«Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке продвижения „Вагнера“ на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — говорится в сообщении.
Также пресс-служба президента Беларусии утверждает, что существует проект приемлемого исхода событий, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер». Лукашенко заявил, что переговоры длились в течение всего дня.
Напомним, что сегодня утром президент России Владимир Путин общался по телефону с Александром Лукашенко. Во время диалога российский лидер проинформировал своего коллегу о ситуации на Юге страны. Главы государств договорились о совместных действиях.