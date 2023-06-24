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Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке продвижения «Вагнера» по России

24 июня 2023, 17:34
Фото: Kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и договорился о деэскалации напряжения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке продвижения „Вагнера“ на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба президента Беларусии утверждает, что существует проект приемлемого исхода событий, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер». Лукашенко заявил, что переговоры длились в течение всего дня.

Напомним, что сегодня утром президент России Владимир Путин общался по телефону с Александром Лукашенко. Во время диалога российский лидер проинформировал своего коллегу о ситуации на Юге страны. Главы государств договорились о совместных действиях.

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