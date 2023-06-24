Люди в форме еще раз призвали жителей Ростова покинуть центр города

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
По данным Telegram-канала «Осторожно Новости» ожидается прибытие подразделений «Ахмат».
Ранее стало известно о том, что бойцы МО РФ и Росгвардии Чечни направились в Ростовскую область. Они планируют подавить мятеж. Об этом заявил Рамзан Кадыров. Он также обвинил Евгения Пригожина в предательстве родины и военном мятеже.
По словам Кадырова, Пригожин создал ситуацию, которой пользуются западные СМИ и спецслужбы. Они уже запустили волну недостоверной информации.