Люди в форме еще раз призвали жителей Ростова покинуть центр города

Ранее стало известно о том, что бойцы МО РФ и Росгвардии Чечни направились в Ростовскую область. Они планируют подавить мятеж. Об этом заявил Рамзан Кадыров. Он также обвинил Евгения Пригожина в предательстве родины и военном мятеже.