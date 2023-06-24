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Люди в форме еще раз призвали жителей Ростова покинуть центр города

24 июня 2023, 15:27
Фото: rostovgazeta.ru
Люди в форме еще раз призвали жителей Ростова покинуть центр города
Бойцы ЧВК «Вагнер» просят жителей Ростова-на-Дону, которые собрались в центре города, покинуть территорию.

По данным Telegram-канала «Осторожно Новости» ожидается прибытие подразделений «Ахмат».

Ранее стало известно о том, что бойцы МО РФ и Росгвардии Чечни направились в Ростовскую область. Они планируют подавить мятеж. Об этом заявил Рамзан Кадыров. Он также обвинил Евгения Пригожина в предательстве родины и военном мятеже.

По словам Кадырова, Пригожин создал ситуацию, которой пользуются западные СМИ и спецслужбы. Они уже запустили волну недостоверной информации.

Глава Чечни Кадыров прокомментировал действия ЧВК «Вагнер» в Ростовской области
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