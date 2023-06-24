Люди в военной форме окружили здание ГУ МВД в Ростове на рассвете 24 июня

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Updated Сегодня, 02:40
Очевидец сообщил, что люди в камуфляже без опознавательных знаков оцепили здание МВД на Большой Садовой.
Ранее очевидцы слили в Сеть видео военной техники и людей в форме, окружающих здание штаба ЮВО на Буденновском.
Ночью губернатор Василий Голубев сделал заявление, в котором призвал людей не покидать свои дома без необходимости.
Напомним, по информации ТАСС, в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело из-за призывов к вооруженному мятежу.
Ранее Пригожин заявил, что по позициям «Оркестра» был нанесен удар. И «Вагнер» не оставил эти действия без ответа.