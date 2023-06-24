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Люди в военной форме окружили здание ГУ МВД в Ростове на рассвете 24 июня

24 июня 2023, 02:38
Фото: rostovgazeta.ru
Люди в военной форме окружили здание ГУ МВД в Ростове на рассвете 24 июня
Неизвестные люди в военной форме высадились у здания Управления МВД по Ростовской области на Большой Садовой, видео опубликовано в телеграм-каналах.

Очевидец сообщил, что люди в камуфляже без опознавательных знаков оцепили здание МВД на Большой Садовой.

Ранее очевидцы слили в Сеть видео военной техники и людей в форме, окружающих здание штаба ЮВО на Буденновском.

Ночью губернатор Василий Голубев сделал заявление, в котором призвал людей не покидать свои дома без необходимости.

Люди в военной форме окружили здание ГУ МВД в Ростове на рассвете 24 июня
Видео: rostovgazeta.ru

Напомним, по информации ТАСС, в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело из-за призывов к вооруженному мятежу.

Ранее Пригожин заявил, что по позициям «Оркестра» был нанесен удар. И «Вагнер» не оставил эти действия без ответа.

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#Елена Янкевич#ЧВК "Вагнер"#ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#Сергей Шойгу#Евгений Пригожин#ЮВО#Штаб ЮВО#Военная техника в центре Ростова у штаба ЮВО в ночь на 24 июня#Видео
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