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Медведев прокомментировал попытку вооруженного мятежа

24 июня 2023, 15:51
Фото: официальный сайт Правительства РФ
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался по поводу ситуации с мятежом. По его словам, мятеж направлен на захват власти в стране.

Он отметил, что если российское ядерное оружие окажется под управлением мятежников, то мир окажется на грани уничтожения. Медведев не исключает, что в подготовке восстания принимали участие иностранные специалисты и лица, которые являются бывшими служителями элитных частей РФ.

Медведев добавил, что РФ не позволит захватить власть в стране. По его словам, заявления об ударах Минобороны тыловых частей ЧВК «Вагнер» не выдерживают критики.

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Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что ситуации в Ростове-на-Дону остается сложной и будут приняты все меры по ее стабилизации. По словам Путина, вся работа органов гражданского и военного управления оказалась заблокирована.

Добавим, что в Ростове из-за сложной ситуации были изменены маршруты движения общественного транспорта. Местных жителей призывают не выходить из дома.

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