Медведев прокомментировал попытку вооруженного мятежа

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Он отметил, что если российское ядерное оружие окажется под управлением мятежников, то мир окажется на грани уничтожения. Медведев не исключает, что в подготовке восстания принимали участие иностранные специалисты и лица, которые являются бывшими служителями элитных частей РФ.
Медведев добавил, что РФ не позволит захватить власть в стране. По его словам, заявления об ударах Минобороны тыловых частей ЧВК «Вагнер» не выдерживают критики.
Добавим, что в Ростове из-за сложной ситуации были изменены маршруты движения общественного транспорта. Местных жителей призывают не выходить из дома.