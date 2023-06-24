rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Изображение материала

На трассе М-4 «ДОН» в Ростовской области организовали подвоз воды

24 июня 2023, 08:38
Фото: 1MI
Места подвоза питьевой организовали на дорогах Ростовской области, сообщили в правительстве.

В Ростовской области на 11 участках трассы организован подвоз воды. Помогают водителям сотрудники областного ДПЧС. Такое поручение дал губернатор Василий Голубев.

Ранее мы сообщали, что сегодня на трассе образовался сильнейший затор, люди несколько часов стоят в пробках — к ним на помощь пришли волонтеры. Они раздают питьевую воду.

«В настоящее время сотрудники областной поисково-спасательной службы работают в районе Каменска-Шахтинского, также спасатели работают на миллеровском направлении», — говорится в сообщении областного правительства.

Подвоз воды организован на следующих местах:

— 861 км. М-4 «ДОН» с севера;
— 933 км. М-4 «ДОН» с юга;
— 935 км. М-4 «ДОН» с севера;
— 988 км. М-4 «ДОН» с юга;
— 1083 км. М-4 «ДОН» с юга;
— А-280 пост ДПС на запад;
— А-280 пост ДПС с севера;
— А-280 пост ДПС на восток;
— А-280 поворот на с. Натальевка;
— Трасса Ростов — Ставрополь, пост ДПС с. Песчанокопское;
— Северный обход Ростова-на-Дону, п. Щепкино.

Читайте также:
В Ростове на заправках в очереди выстроились сотни автомобилей 24 июняВласти ответили на вопрос о возможности попасть в Ростов-на-Дону 24 июняРЖД: Поезда в Ростов-на-Дону и Воронеж ходят по графикуОчевидцы сообщают о перекрытии трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова
#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Транспорт#Дороги#Перекрытые дороги#Дороги в Ростове#Дороги в Ростовской области#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Не выходите из дома: губернатор Ростовской области высказался о ситуации с «Вагнером»
Сегодня, 00:57
«Это недопустимо»: эксперт Михайлов назвал причину громких заявлений Пригожина
Вчера, 21:38
Генерал Суровикин призвал вагнеровцев, которые могли двинуться в Ростов, остановиться
Вчера, 22:05
Очевидцы сообщают о перекрытии трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова
Вчера, 22:08
Жителей Таганрога подняли на уши звуки сирены на Русском поле в ночь 24 июня
Вчера, 22:18
«Стоят БТР»: в Каменске-Шахтинском ночью 24 июня перекрыли М-4 по направлению Ростова
Вчера, 22:35