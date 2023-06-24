На трассе М-4 «ДОН» в Ростовской области организовали подвоз воды

— 861 км. М-4 «ДОН» с севера;

— 933 км. М-4 «ДОН» с юга;

— 935 км. М-4 «ДОН» с севера;

— 988 км. М-4 «ДОН» с юга;

— 1083 км. М-4 «ДОН» с юга;

— А-280 пост ДПС на запад;

— А-280 пост ДПС с севера;

— А-280 пост ДПС на восток;

— А-280 поворот на с. Натальевка;

— Трасса Ростов — Ставрополь, пост ДПС с. Песчанокопское;

— Северный обход Ростова-на-Дону, п. Щепкино.