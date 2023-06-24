На трассе М-4 «ДОН» в Ростовской области организовали подвоз воды

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В Ростовской области на 11 участках трассы организован подвоз воды. Помогают водителям сотрудники областного ДПЧС. Такое поручение дал губернатор Василий Голубев.
Ранее мы сообщали, что сегодня на трассе образовался сильнейший затор, люди несколько часов стоят в пробках — к ним на помощь пришли волонтеры. Они раздают питьевую воду.
«В настоящее время сотрудники областной поисково-спасательной службы работают в районе Каменска-Шахтинского, также спасатели работают на миллеровском направлении», — говорится в сообщении областного правительства.
Подвоз воды организован на следующих местах:
— 861 км. М-4 «ДОН» с севера;
— 933 км. М-4 «ДОН» с юга;
— 935 км. М-4 «ДОН» с севера;
— 988 км. М-4 «ДОН» с юга;
— 1083 км. М-4 «ДОН» с юга;
— А-280 пост ДПС на запад;
— А-280 пост ДПС с севера;
— А-280 пост ДПС на восток;
— А-280 поворот на с. Натальевка;
— Трасса Ростов — Ставрополь, пост ДПС с. Песчанокопское;
— Северный обход Ростова-на-Дону, п. Щепкино.