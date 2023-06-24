«Наступил момент, когда кровь может пролиться» — ЧВК «Вагнер» развернула свои колонны

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Лукашенко заявил, что переговоры длились в течение всего дня, в их результате был найден приемлемый вариант развязки ситуации. Утром с Лукашенко общался российский лидер Владимир Путин.