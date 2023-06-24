«Наступил момент, когда кровь может пролиться» — ЧВК «Вагнер» развернула свои колонны

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
«За сутки мы прошли не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — сказал он.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Лукашенко заявил, что переговоры длились в течение всего дня, в их результате был найден приемлемый вариант развязки ситуации. Утром с Лукашенко общался российский лидер Владимир Путин.