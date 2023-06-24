Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Политолог подчеркивает, что действия основателя главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина несет огромные риски для гражданского населения Ростова.
«Горожанам сейчас лучше находиться подальше от эпицентра событий. А в центре Ростова сейчас наоборот, много зевак, любопытных, которые фотографируют происходящее, пытаясь находиться в гуще событий», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог добавляет, что подобное любопытство может привести к необратимым последствиям. И, прежде всего, для самих людей.
«Поэтому, как рекомендует руководство региона, лучше действительно пересидеть дома и сохранять спокойствие. Я уверен, что ситуация постепенно нормализуется», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал действия ЧВК «Вагнер» в Ростовской области.