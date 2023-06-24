rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Изображение материала

«Не думая о ростовчанах»: политолог Сухарь поделился своими опасениями

24 июня 2023, 14:44
Фото: Игорь Хорошилов / rostovgazeta.ru
«Не думая о ростовчанах»: политолог поделился своими опасениями

Политолог Сухарь поделился своими опасениями о развитии ситуации в Ростове

Любые военизированные операции в городе всегда опасны для мирного населения. И тот, кто замышлял подобное, заходя в Ростов, должен был об этом подумать, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Политолог подчеркивает, что действия основателя главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина несет огромные риски для гражданского населения Ростова.

«Горожанам сейчас лучше находиться подальше от эпицентра событий. А в центре Ростова сейчас наоборот, много зевак, любопытных, которые фотографируют происходящее, пытаясь находиться в гуще событий», — отмечает Александр Сухарь.

Ростовчане заявили об установке минных шлагбаумов в городе днем 24 июня
Узнать подробнее

Политолог добавляет, что подобное любопытство может привести к необратимым последствиям. И, прежде всего, для самих людей.

«Поэтому, как рекомендует руководство региона, лучше действительно пересидеть дома и сохранять спокойствие. Я уверен, что ситуация постепенно нормализуется», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал действия ЧВК «Вагнер» в Ростовской области.

Глава Чечни Кадыров прокомментировал действия ЧВК «Вагнер» в Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Политолог Базиков разъяснил, почему Пригожин выбрал Ростов, и что теперь будетВ Ростове назвали возможный источник звука взрыва у штаба ЮВОВ магазинах ростовчане становятся в огромные очереди ради закупки запасов продуктов
#Дарья Демидова#Происшествие#ЧВК "Вагнер"#ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Общество#Город#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Сети появились слухи о хлопке у штаба ЮВО в Ростове
Сегодня, 10:58
Вице-спикер Совета Федерации заявил, что мятеж в Ростове будет подавлен
Сегодня, 10:38
В главном храме Ростова будут молиться за мир и умножение любви 24 июня
Сегодня, 10:05
Футбольный клуб Ростова обратился к ЧВК «Вагнер» с просьбой остановить конфликт
Сегодня, 10:04
Запасов продуктов в магазинах в Ростовской области хватит на неделю
Сегодня, 09:35
Замгубернатора Сорокин прокомментировал ажиотаж на заправках в Ростове
Сегодня, 09:30