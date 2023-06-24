Политолог Сухарь поделился своими опасениями о развитии ситуации в Ростове

Любые военизированные операции в городе всегда опасны для мирного населения. И тот, кто замышлял подобное, заходя в Ростов, должен был об этом подумать, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.