Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
С утра RostovGazeta сообщала о том, что встреча основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина якобы проходила в штабе ЮВО в Ростове. На размещенном видео Пригожин заявляет, что бойцы будут блокировать город, пока не выполнят их требования, связанные с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
«Кто прав, кто виноват — гадать не берусь. Но я совершенно уверен в том, что никто не хочет стрелять. Поэтому вероятность каких-то безобразий очень мала», — отмечает Анатолий Вассерман.
При этом, спикер добавляет, что случайности — возможны.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жителей Ростова попросили без надобности не выходить из дома.