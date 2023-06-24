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«Никто не хочет стрелять»: Вассерман высказался о ситуации в Ростовской области

24 июня 2023, 07:16
Фото: https://vassermans.ru/
Анатолий Вассерман

Вассерман высказался о ситуации в Ростовской области

Политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил корреспонденту RostovGazeta, что вероятность каких-то безобразий в Ростовской области очень мала.

С утра RostovGazeta сообщала о том, что встреча основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина якобы проходила в штабе ЮВО в Ростове. На размещенном видео Пригожин заявляет, что бойцы будут блокировать город, пока не выполнят их требования, связанные с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

«Кто прав, кто виноват — гадать не берусь. Но я совершенно уверен в том, что никто не хочет стрелять. Поэтому вероятность каких-то безобразий очень мала», — отмечает Анатолий Вассерман.

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При этом, спикер добавляет, что случайности — возможны.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жителей Ростова попросили без надобности не выходить из дома.

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