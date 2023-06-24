С утра RostovGazeta сообщала о том, что встреча основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина якобы проходила в штабе ЮВО в Ростове. На размещенном видео Пригожин заявляет, что бойцы будут блокировать город, пока не выполнят их требования, связанные с главой Минобороны Сергеем Шойгу.