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О нехватке хлеба заявили жители Миллерово 24 июня из-за закрытой трассы М-4

24 июня 2023, 17:32
Фото: 1MI
Жители Миллерово заявили, что у них в городе недостаточно хлеба. Причиной стало то, что его не могут привезти из-за закрытой трассы.

По словам местной жительницы, городской хлебокомбинат уже очень давно не работает, а частные пекарни не могут производить хлеб в нужных количествах из-за отсутствия мощностей.

Женщина отмечает, что из-за того, что трасса перекрыта, вряд ли хлеб появится в магазинах завтра, пишет 161.ру. Люди в магазинах активно раскупают муку.

Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал обстановку. По его словам, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В Ростове достаточный запас еды. Его хватит на неделю.

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#Ирина Кирилова#Хлеб#Еда#МАГАЗИН#Общество#Что происходит в Ростове в субботу 24 июня
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