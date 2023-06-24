О нехватке хлеба заявили жители Миллерово 24 июня из-за закрытой трассы М-4

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
По словам местной жительницы, городской хлебокомбинат уже очень давно не работает, а частные пекарни не могут производить хлеб в нужных количествах из-за отсутствия мощностей.
Женщина отмечает, что из-за того, что трасса перекрыта, вряд ли хлеб появится в магазинах завтра, пишет 161.ру. Люди в магазинах активно раскупают муку.
Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал обстановку. По его словам, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В Ростове достаточный запас еды. Его хватит на неделю.