Posted Вчера, 22:08
Published Вчера, 22:08
Modified Вчера, 22:10
Updated Вчера, 22:10
Водители сообщают, что движение машин приостановлено на трассе М-4 «Дон» в сторону Ростова. Проблемы там появились ближе к полуночи. Сейчас пробка наблюдается от Рассвета до Степного.
«Бизнес-газета» пишет, в районе Рассвет выставлена военная техника. При этом водители не могут ни проехать в Ростов, ни развернуться обратно.
В самом Ростове при этом пробок не наблюдается. Улицы города практически опустели. В центре частично перекрыто движение. Ограничение коснулось проспекта Буденновского от Красноармейской до Набережной. Рядом со штабом ЮВО выставлена военная техника.
Напомним, Baza писала, что в городе объявлен план «Крепость». Информация о введении плана «Крепость» может быть связана с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, в Ростов якобы приезжал министр обороны Сергей Шойгу, чтобы разобраться с «Оркестром». Сам Пригожин добавил, что не оставит это просто так. В Минобороны слова главы ЧВК решительно отрицают. Возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.