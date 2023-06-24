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Posted Вчера, 22:08

Published Вчера, 22:08

Modified Вчера, 22:10

Updated Вчера, 22:10

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Очевидцы сообщают о перекрытии трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова

23 июня 2023, 22:08
Фото: 1MI
Движение по трассе М-4 "Дон" под Ростовом приостановлено
Движение по трассе М-4 «Дон» под Ростовом приостановлено, сообщают «Яндекс. Карты».

Водители сообщают, что движение машин приостановлено на трассе М-4 «Дон» в сторону Ростова. Проблемы там появились ближе к полуночи. Сейчас пробка наблюдается от Рассвета до Степного.

«Бизнес-газета» пишет, в районе Рассвет выставлена военная техника. При этом водители не могут ни проехать в Ростов, ни развернуться обратно.

Пригожин заявил, что Шойгу прибыл в Ростов, чтобы разобраться с ЧВК «Вагнер»
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В самом Ростове при этом пробок не наблюдается. Улицы города практически опустели. В центре частично перекрыто движение. Ограничение коснулось проспекта Буденновского от Красноармейской до Набережной. Рядом со штабом ЮВО выставлена военная техника.

Напомним, Baza писала, что в городе объявлен план «Крепость». Информация о введении плана «Крепость» может быть связана с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, в Ростов якобы приезжал министр обороны Сергей Шойгу, чтобы разобраться с «Оркестром». Сам Пригожин добавил, что не оставит это просто так. В Минобороны слова главы ЧВК решительно отрицают. Возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.

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#Алина Заярная#Происшествие#Транспорт#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Евгений Пригожин#Спецоперация#Военная техника в центре Ростова у штаба ЮВО в ночь на 24 июня
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