Напомним, Baza писала, что в городе объявлен план «Крепость». Информация о введении плана «Крепость» может быть связана с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, в Ростов якобы приезжал министр обороны Сергей Шойгу, чтобы разобраться с «Оркестром». Сам Пригожин добавил, что не оставит это просто так. В Минобороны слова главы ЧВК решительно отрицают. Возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.