Очевидцы сообщили о движущихся к Ростову автозаках Росгвардии

Напомним, что накануне вечером, 23 июня, рядом со штабом Южного военного округа, появились военные. Это могло быть связано с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Против него возбудили уголовное дело за призыв к военному перевороту.