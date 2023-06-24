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Published Сегодня, 09:24

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Очевидцы сообщили о движущихся к Ростову автозаках Росгвардии

24 июня 2023, 09:24
Фото: 1MI
Колонны автомобилей Росгвардии заметили на подъезде в Ростов-на-Дону. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Напомним, что накануне вечером, 23 июня, рядом со штабом Южного военного округа, появились военные. Это могло быть связано с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Против него возбудили уголовное дело за призыв к военному перевороту.

Военная техника начала прибывать к проспекту Буденновскому в Ростове рано утром. Жители также слышали звуки вертолетов, парящих над городом.

Сейчас техника двинулась в неизвестном направлении. Однако очевидцы сообщили, что заметили на подъезде к городу колонны Росгвардии. Отметим, что сотрудникам силовых ведомств давали приказ взять под особую охрану штаб ЮВО. Указание получили сотрудники Росгвардии, пограничной службы ФСБ, МЧС и других силовых структур.

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