Очевидцы сообщили о движущихся к Ростову автозаках Росгвардии

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Напомним, что накануне вечером, 23 июня, рядом со штабом Южного военного округа, появились военные. Это могло быть связано с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Против него возбудили уголовное дело за призыв к военному перевороту.
Военная техника начала прибывать к проспекту Буденновскому в Ростове рано утром. Жители также слышали звуки вертолетов, парящих над городом.
Сейчас техника двинулась в неизвестном направлении. Однако очевидцы сообщили, что заметили на подъезде к городу колонны Росгвардии. Отметим, что сотрудникам силовых ведомств давали приказ взять под особую охрану штаб ЮВО. Указание получили сотрудники Росгвардии, пограничной службы ФСБ, МЧС и других силовых структур.