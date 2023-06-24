Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Проезжающие на машинах водители рассказали, что на обочине находятся люди в военной форме. Их задачи пока остаются загадкой. А официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее ростовчане заявили, что увидели военную технику в центре города. А губернатор Василий Голубев попросил граждан не покидать свои дома.
До этого издание ТАСС писало, что было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу, а фигурантом стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Ранее Пригожин заявил, что по позициям ЧВК якобы был нанесен удар и он не оставил это без ответа.