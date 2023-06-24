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Очевидцы заявили о людях в военной форме по дороге в Батайск

24 июня 2023, 03:41
Фото: 1mi
По дороге в направлении Батайска появились люди в военной форме, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Проезжающие на машинах водители рассказали, что на обочине находятся люди в военной форме. Их задачи пока остаются загадкой. А официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее ростовчане заявили, что увидели военную технику в центре города. А губернатор Василий Голубев попросил граждан не покидать свои дома.

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До этого издание ТАСС писало, что было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу, а фигурантом стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Ранее Пригожин заявил, что по позициям ЧВК якобы был нанесен удар и он не оставил это без ответа.

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