OZON ограничил доставку в Ростовскую область

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
О прекращении доставок и оформлении заказов в Ростове-на-Дону и южных субъектах страны, заявили представители компании, уточнив, что ретейлер старается обеспечить бесперебойную работу.
Отмечается, что решение компании связано с ситуацией в Ростовской области. В частности, доставка и работа партнеров осложняются перекрытием дорог на нескольких участках трассы М-4 «Дон».
Ранее сообщалось, что на нескольких участках трассы вводили ограничения движения для всех видов транспорта.