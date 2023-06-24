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OZON ограничил доставку в Ростовскую область

24 июня 2023, 11:34
Фото: 1MI
Заказать что-то в маркетплейсе сейчас невозможно. Ozon временно ограничил возможность оформления заказов для покупателей в южных регионах России, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

О прекращении доставок и оформлении заказов в Ростове-на-Дону и южных субъектах страны, заявили представители компании, уточнив, что ретейлер старается обеспечить бесперебойную работу.

Отмечается, что решение компании связано с ситуацией в Ростовской области. В частности, доставка и работа партнеров осложняются перекрытием дорог на нескольких участках трассы М-4 «Дон».

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Ранее сообщалось, что на нескольких участках трассы вводили ограничения движения для всех видов транспорта.

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