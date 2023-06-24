Пассажиров автобусов с трассы М-4 «Дон» разместят во временных пунктах в Миллерово

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
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Updated Сегодня, 15:40
Так, для граждан организовано временно размещение в районном и городском домах культуры, сообщило правительство Ростовской области.
Напомним, въезд в Ростов-на-Дону на данный момент перекрыт. При этом выехать из города можно, но наблюдаются большие пробки. Участки трассы М-4 «Дон» перекрыты.
Автовокзал Ростова приостановил продажу билетов. Однако только по тем направлениям, которые перекрыты. Также были изменены схемы движения общественного транспорта.
О прекращении поставки товаров во все южные регионы России заявили на Ozon. При этом железнодорожное сообщение не было прервано. По заявлениям РЖД, все поезда курсируют по расписанию.