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Пассажиров автобусов с трассы М-4 «Дон» разместят во временных пунктах в Миллерово

24 июня 2023, 15:36
Фото: 1MI
Для пассажиров рейсовых автобусов, которые были перенаправлены с трассы М-4 «Дон» в Миллерово, организованы пункты временного размещения.

Так, для граждан организовано временно размещение в районном и городском домах культуры, сообщило правительство Ростовской области.

Напомним, въезд в Ростов-на-Дону на данный момент перекрыт. При этом выехать из города можно, но наблюдаются большие пробки. Участки трассы М-4 «Дон» перекрыты.

Автовокзал Ростова остановил продажу билетов по перекрытым маршрутам
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Автовокзал Ростова приостановил продажу билетов. Однако только по тем направлениям, которые перекрыты. Также были изменены схемы движения общественного транспорта.

О прекращении поставки товаров во все южные регионы России заявили на Ozon. При этом железнодорожное сообщение не было прервано. По заявлениям РЖД, все поезда курсируют по расписанию.

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#Автобус#Пассажиры#Временный пункт#Помощь#Граждане#Общество#Что происходит в Ростове в субботу 24 июня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ирина Кирилова
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