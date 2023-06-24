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Политолог Базиков разъяснил, почему Пригожин выбрал Ростов, и что теперь будет

24 июня 2023, 11:58
Фото: Игорь Хорошилов / rostovgazeta.ru
Почему Пригожин выбрал Ростов, и что теперь будет
Сценариев для развития дальнейших событий очень много. И если прогнозировать весь спектр, то нельзя исключать и негативные, сообщил RostovGazeta политолог Роман Базиков.

Политолог разъясняет, что Пригожин выбрал Ростов не случайно. Во-первых, город находился в непосредственной близости от дислокации «Оркестра». Во-вторых, здесь много складов с вооружением. И, самое главное, что в Ростове расположен штаб ЮВО, который в первую очередь был взят под особую охрану.

«Основатель ЧВК „Вагнер“ объявлен вне закона, в отношении него заведено уголовное дело. Таким образом, отступить на попятную, уже не получится. Как говорил Гай Юлий Цезарь, рубикон уже пройден», — отмечает Роман Базиков.

Штаб ЮВО в Ростове взят под особую охрану 24 июня
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Собеседник подчеркивает, что сценариев дальнейших событий для Ростова может быть много.

«Не хочу заниматься паникерством, но есть и негативные», — делится мнением спикер.

Политолог подчеркивает, что пока в Ростове реализуется мирный вариант.

«Дай бог, чтобы так было и дальше», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Сети появились слухи о хлопке у штаба ЮВО в Ростове.

В Сети появились слухи о хлопке у штаба ЮВО в Ростове
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