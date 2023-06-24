Политолог разъясняет, что Пригожин выбрал Ростов не случайно. Во-первых, город находился в непосредственной близости от дислокации «Оркестра». Во-вторых, здесь много складов с вооружением. И, самое главное, что в Ростове расположен штаб ЮВО, который в первую очередь был взят под особую охрану.