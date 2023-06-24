Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Политолог разъясняет, что Пригожин выбрал Ростов не случайно. Во-первых, город находился в непосредственной близости от дислокации «Оркестра». Во-вторых, здесь много складов с вооружением. И, самое главное, что в Ростове расположен штаб ЮВО, который в первую очередь был взят под особую охрану.
«Основатель ЧВК „Вагнер“ объявлен вне закона, в отношении него заведено уголовное дело. Таким образом, отступить на попятную, уже не получится. Как говорил Гай Юлий Цезарь, рубикон уже пройден», — отмечает Роман Базиков.
Собеседник подчеркивает, что сценариев дальнейших событий для Ростова может быть много.
«Не хочу заниматься паникерством, но есть и негативные», — делится мнением спикер.
Политолог подчеркивает, что пока в Ростове реализуется мирный вариант.
«Дай бог, чтобы так было и дальше», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Сети появились слухи о хлопке у штаба ЮВО в Ростове.