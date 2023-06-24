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Собеседник подчеркивает, что происходящее сегодня было назревающим конфликтом между участниками военной коалиции, который вовремя не купировали. Поэтому он и вылился в непредсказуемую ситуацию.
В Ростове появились вооруженные люди. И дальнейшее развитие событий могло поставить под угрозу жизнь мирного населения.
«Не секрет, что в Ростове сегодня могли схлестнуться лучшие подразделения нашей военной группировки. И если говорить откровенно, это могло привести не только к кровопролитию, но и к потерям боеспособных и сильных бойцов. К потерям среди мирного населения. То, что эта ситуация, я надеюсь, успешно решена — это феноменально», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог полагает, что после произошедшего будет серьезный разбор полетов.
«С одной стороны, наверняка более тщательно изучат позицию „Вагнера“. О чем они говорят? Почему критикуют? С другой стороны, нужно каким-то образом все формализовать. И выстраивать отношения с различными участниками нашей общей группы войск в СВО так, чтобы впредь предотвратить подобные конфликты», — делится мнением эксперт.
Спикер добавляет, что сегодня был самый важный день в новейшей истории России.
«Только вдумайтесь, что произошло. Большинство нашего населения поддержали президента. Об этом говорят выступления в социальных сетях, в группах мессенджеров, на улице. Ростовчане показали, что не поддерживают раскол России. Именно сегодня, в нашем городе, в Ростове-на-Дону, мы прошли проверку на единство. А это — дорогого стоит», — уверен Александр Сухарь.
В то же время политолог подчеркивает, что произошедшее должно дать ростовчанам понимание того, что линия фронта проходит не так далеко от Ростова, как кажется.
«Одно дело, когда в город вошли вооруженные люди, с которыми можно договориться, потому что они — русские. И совсем другое, если в город войдёт наш враг — киевский неонацист и иностранный наёмник. Поэтому задача каждого сделать все, чтобы российская армия победила в СВО, и враг был разбит. Другого пути у нас нет», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что вагнеровцы уезжают из Ростова.