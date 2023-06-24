«Одно дело, когда в город вошли вооруженные люди, с которыми можно договориться, потому что они — русские. И совсем другое, если в город войдёт наш враг — киевский неонацист и иностранный наёмник. Поэтому задача каждого сделать все, чтобы российская армия победила в СВО, и враг был разбит. Другого пути у нас нет», — резюмирует эксперт.