Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Он рассказал, что будут приняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове. Пока она остается сложной, уточнил президент.
«Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Я сделаю все, чтобы отстоять страну и защитить конституционный строй», — заявил президент.
Ранее в ФСБ заявили о возбужденном уголовном деле по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер». Вместе с этим ростовчане заявили о появившейся военной технике в центре города.