rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Изображение материала

Президент РФ Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону

24 июня 2023, 07:25
Фото: rostovgazeta.ru
Президент РФ Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону сохраняется сложная ситуация и будут приняты меры для ее стабилизации, сообщил глава государства Владимир Путин.

Он рассказал, что будут приняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове. Пока она остается сложной, уточнил президент.

«Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Я сделаю все, чтобы отстоять страну и защитить конституционный строй», — заявил президент.

Губернатор Голубев попросил водителей не выезжать на М-4 «Дон» 24 июня
Узнать подробнее

Ранее в ФСБ заявили о возбужденном уголовном деле по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер». Вместе с этим ростовчане заявили о появившейся военной технике в центре города.

Читайте также:
Губернатор Голубев попросил водителей не выезжать на М-4 «Дон» 24 июняГубернатор Голубев заявил об ограничениях движения в Ростове-на-Дону 24 июняГубернатор Голубев прокомментировал ситуацию в Ростове-на-Дону ночью 24 июня
#Илья Протвинов#Владимир Путин#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Заявление Путина#Путин о Пригожине#Путин о Ростове#Ситуация в Ростове
Подпишитесь
Не выходите из дома: губернатор Ростовской области высказался о ситуации с «Вагнером»
Сегодня, 00:57
«Это недопустимо»: эксперт Михайлов назвал причину громких заявлений Пригожина
Вчера, 21:38
Генерал Суровикин призвал вагнеровцев, которые могли двинуться в Ростов, остановиться
Вчера, 22:05
Очевидцы сообщают о перекрытии трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова
Вчера, 22:08
Жителей Таганрога подняли на уши звуки сирены на Русском поле в ночь 24 июня
Вчера, 22:18
«Стоят БТР»: в Каменске-Шахтинском ночью 24 июня перекрыли М-4 по направлению Ростова
Вчера, 22:35