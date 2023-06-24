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Пригожин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли границу Ростовской области

23 июня 2023, 23:27
Фото: pxhere.com
Пригожин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли границу Ростовский области

Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» движутся в направлении Ростова

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения пересекли административную границу в ночь на 24 июня. Голосовое сообщение опубликовал телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина».

Напомним, что вечером 23 июня рядом со штабом ЮВО появились военные. Вероятно, это может быть связано с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» о том, что в Ростов приезжал глава Минобороны Сергей Шойгу, чтобы якобы разобраться с «Оркестром». В самом ведомстве слова Пригожина назвали провокацией. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к военному перевороту.

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Около 02.00 Пригожин опубликовал сообщение, в котором сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» перешла границу Донбасса с Ростовской областью и направляется в Ростов. Также продолжил обвинять некоторых личностей в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось о перекрытии дорог в Ростовской области.

Никаких подтверждений словам Пригожина не поступало. Информация уточняется.

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