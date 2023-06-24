Posted Вчера, 23:27
Published Вчера, 23:27
Modified Вчера, 23:37
Updated Вчера, 23:37
Напомним, что вечером 23 июня рядом со штабом ЮВО появились военные. Вероятно, это может быть связано с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» о том, что в Ростов приезжал глава Минобороны Сергей Шойгу, чтобы якобы разобраться с «Оркестром». В самом ведомстве слова Пригожина назвали провокацией. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к военному перевороту.
Около 02.00 Пригожин опубликовал сообщение, в котором сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» перешла границу Донбасса с Ростовской областью и направляется в Ростов. Также продолжил обвинять некоторых личностей в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер».
Ранее сообщалось о перекрытии дорог в Ростовской области.
Никаких подтверждений словам Пригожина не поступало. Информация уточняется.