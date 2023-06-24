Пробки на трассе М-4 Дон в сторону Москвы сохраняются

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Все заторы расположены в сторону Москвы, сообщили в правительстве Ростовской области.
Напомним, для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с трассы в Миллерово, организованы пункты временного размещения. При этом въезд в Ростов-на-Дону на данный момент перекрыт. Из города выезд разрешен.
О текущей обстановке в Ростове-на-Дону рассказал глава региона Василий Голубев. По его словам, делается все, чтобы не были нарушены системы жизнеобеспечения.
Ранее также стало известно, что в детском лагере «Шахтинский Текстильщик» в Краснодарском крае была продлена смена. Дети из Ростова должны были поехать домой 25 июня, однако выезд был отменен.