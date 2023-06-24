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Пробки на трассе М-4 Дон в сторону Москвы сохраняются

24 июня 2023, 17:06
Фото: 1MI
По состоянию на 19.30 мск на трассе М-4 «Дон» сохраняются заторы. Так, в Миллеровском районе на 855 километре затор составляет 800 метров, а на 862 километре — 2 километра.

Все заторы расположены в сторону Москвы, сообщили в правительстве Ростовской области.

Напомним, для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с трассы в Миллерово, организованы пункты временного размещения. При этом въезд в Ростов-на-Дону на данный момент перекрыт. Из города выезд разрешен.

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О текущей обстановке в Ростове-на-Дону рассказал глава региона Василий Голубев. По его словам, делается все, чтобы не были нарушены системы жизнеобеспечения.

Ранее также стало известно, что в детском лагере «Шахтинский Текстильщик» в Краснодарском крае была продлена смена. Дети из Ростова должны были поехать домой 25 июня, однако выезд был отменен.

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#Ирина Кирилова#Пробки#Транспорт#Движение#Город#Что происходит в Ростове в субботу 24 июня#Ростовская область
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