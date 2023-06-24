rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Изображение материала

Путин заявил о решительных действиях по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону

24 июня 2023, 07:37
Фото: rostovgazeta.ru
Путин заявил о решительных действиях по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону будут предприняты решительные действия, чтобы стабилизировать ситуацию, сообщил президент России Владимир Путин.

Ранее ростовчане заявили о появившейся в городе военной технике. А ФСБ заявила о возбужденном уголовном деле из-за факта призыва к вооруженному мятежу со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Президент РФ Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Теперь с обращением выступил президент Владимир Путин и назвал ситуацию в Ростове сложной. По его словам, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

Добавим, что в Ростове из-за сложившейся ситуации изменили схему движения общественного транспорта. Местных жителей призывают не выходить из дома.

Читайте также:
Губернатор Голубев попросил водителей не выезжать на М-4 «Дон» 24 июняГубернатор Голубев заявил об ограничениях движения в Ростове-на-Дону 24 июня
#Владимир Путин#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Заявление Путина#Путин о ситуации в Ростове#Путин о Пригожине#Путин о Ростове#Илья Протвинов
Подпишитесь
Не выходите из дома: губернатор Ростовской области высказался о ситуации с «Вагнером»
Сегодня, 00:57
«Это недопустимо»: эксперт Михайлов назвал причину громких заявлений Пригожина
Вчера, 21:38
Генерал Суровикин призвал вагнеровцев, которые могли двинуться в Ростов, остановиться
Вчера, 22:05
Очевидцы сообщают о перекрытии трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова
Вчера, 22:08
Жителей Таганрога подняли на уши звуки сирены на Русском поле в ночь 24 июня
Вчера, 22:18
«Стоят БТР»: в Каменске-Шахтинском ночью 24 июня перекрыли М-4 по направлению Ростова
Вчера, 22:35