Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Ранее ростовчане заявили о появившейся в городе военной технике. А ФСБ заявила о возбужденном уголовном деле из-за факта призыва к вооруженному мятежу со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Теперь с обращением выступил президент Владимир Путин и назвал ситуацию в Ростове сложной. По его словам, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.
Добавим, что в Ростове из-за сложившейся ситуации изменили схему движения общественного транспорта. Местных жителей призывают не выходить из дома.