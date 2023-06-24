Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
— Наш город видел уже страшные картины войны, этот город не сломили фашисты, это город воинской славы, — обратились представители культуры к ЧВК «Вагнер» в своем видео.
Они также призвали бойцов сплотиться, чтобы сохранить единство, народ и страну, а также сделать все для победы России в СВО.
— Не допустите радости нашего общего врага нашим расколом. Братья, не допустим крови, здесь нет врагов победим только все вместе, — подчеркнули работники культуры.
Ранее издание rostovgazeta.ru сообщало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Ему удалось договорился о деэскалации напряжения. В результате ЧВК развернула свои колонны, бойцы уходят в полевые лагеря.