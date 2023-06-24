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Работники культуры призвали ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону не допустить крови

24 июня 2023, 18:32
Фото: rostovgazeta.ru
Не допустить крови призвали ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону
Работники культуры Ростова-на-Дону обратились к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом не допустить крови, а также сплотиться в тяжелый для России момент, сообщает издание «Южная служба новостей».
— Наш город видел уже страшные картины войны, этот город не сломили фашисты, это город воинской славы, — обратились представители культуры к ЧВК «Вагнер» в своем видео.

Они также призвали бойцов сплотиться, чтобы сохранить единство, народ и страну, а также сделать все для победы России в СВО.

Видео: https://t.me/yugsn/8721
— Не допустите радости нашего общего врага нашим расколом. Братья, не допустим крови, здесь нет врагов победим только все вместе, — подчеркнули работники культуры.

Ранее издание rostovgazeta.ru сообщало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Ему удалось договорился о деэскалации напряжения. В результате ЧВК развернула свои колонны, бойцы уходят в полевые лагеря.

«Наступил момент, когда кровь может пролиться» — ЧВК «Вагнер» развернула свои колонны
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