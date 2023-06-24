«Ради матерей»: Митрополит Меркурий обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» в Ростове

«Я обращаюсь к вам: не совершайте безумства междоусобной распри, ради ваших матерей, жен, сестер, детей, всех тех, кого вы призваны защищать! Не совершайте безумия против тех людей, что доверяли и верили вам!» — говорится в обращении главы Донской митрополии.