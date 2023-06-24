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«Ради матерей»: Митрополит Меркурий обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» в Ростове

24 июня 2023, 16:45
Фото: 1MI
Глава Донской митрополии Меркурий обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

Митрополит Меркурий призвал бойцов ЧВК «Вагнер» «не совершать безумия ради матерей»

Обращение Ростовского митрополита Меркурия к бойцам ЧВК «Вагнер» в связи со сложившейся ситуацией в Ростове вышло на сайте митрополии.

Митрополит призвал бойцов не поднимать оружия против горожан. Как отметил священник, в данный момент любая распря будет только на руку врагам.

При этом он не стал давать критических или политических оценок происходящему. В своем обращении он назвал бойцов ЧВК «Вагнер» братьями и высоко оценил их подвиг.

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«Я обращаюсь к вам: не совершайте безумства междоусобной распри, ради ваших матерей, жен, сестер, детей, всех тех, кого вы призваны защищать! Не совершайте безумия против тех людей, что доверяли и верили вам!» — говорится в обращении главы Донской митрополии.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев дал оценку текущей обстановки в донской столице. Он заверил горожан, что в Ростове делается все возможное для обеспечения граждан всем необходимым.

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