rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:24

Published Сегодня, 21:24

Modified Сегодня, 21:26

Updated Сегодня, 21:26

Изображение материала

Ростов опустел после объявления в городе плана «Крепость» вечером 23 июня

23 июня 2023, 21:24
Фото: 1MI
Ростов опустел после объявления в городе плана "Крепость" вечером 23 июня
Улицы Ростова опустели сегодня ночью, улицы в городе перекрывают, сообщает корреспондент RostovGazeta с места событий.

В Ростове начали перекрывать улицы в центре города. Очевидцы сообщают, что движение ограничено на проспекте Буденновском от Горького до Пушкинской. Там находится штаб ЮВО. Рядом расположились БТР и другая военная техника. Территория оцеплена. Корреспонденту RostovGazeta запретили делать на этом месте фотографии. Также рядом со штабом не работает Интернет.

Очевидцы говорят, что улицы города опустели. Движение свободно полностью на проспекте Нагибина. Как правило, пятничным вечером там наблюдается час-пик.

Военную технику выставили рядом со штабом ЮВО на Буденновском в Ростове
Узнать подробнее

Также в городе по неизвестной причине выключили рекламные щиты.

Напомним, Baza писала, что в городе объявлен план «Крепость». Информация о введении плана «Крепость» может быть связана с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, в Ростов якобы приезжал министр обороны Сергей Шойгу, чтобы разобраться с «Оркестром». Сам Пригожин добавил, что не оставит это просто так. В Минобороны слова главы ЧВК решительно отрицают. Возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.

Читайте также:
BAZA сообщила о плане «Крепость», объявленном в полиции Ростовской областиПосле слов Пригожина о визите Шойгу в Ростов возбудили дело о призыве к мятежуРостовский политолог Сухарь высказался о словах Пригожина о Шойгу и ЧВК «Вагнер»
#Алина Заярная#Происшествие#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Общество#Город#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Что творится рядом со штабом ЮВО в Ростове ночью 24 июня: фоторепортаж
Сегодня, 21:42
МО назвало провокацией слухи об ударе по тылам «Вагнера» рядом с Ростовской областью
Сегодня, 19:28
Telegram-каналы сообщили о визите Шойгу в Ростов 23 июня
Сегодня, 18:04
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что в морге Ростова прячут тела военнослужащих
Сегодня, 20:05
После слов Пригожина о визите Шойгу в Ростов возбудили дело о призыве к мятежу
Сегодня, 20:25
Ростовский политолог Сухарь высказался о словах Пригожина о Шойгу и ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 20:30