Posted Сегодня, 21:24
Published Сегодня, 21:24
Modified Сегодня, 21:26
Updated Сегодня, 21:26
В Ростове начали перекрывать улицы в центре города. Очевидцы сообщают, что движение ограничено на проспекте Буденновском от Горького до Пушкинской. Там находится штаб ЮВО. Рядом расположились БТР и другая военная техника. Территория оцеплена. Корреспонденту RostovGazeta запретили делать на этом месте фотографии. Также рядом со штабом не работает Интернет.
Очевидцы говорят, что улицы города опустели. Движение свободно полностью на проспекте Нагибина. Как правило, пятничным вечером там наблюдается час-пик.
Также в городе по неизвестной причине выключили рекламные щиты.
Напомним, Baza писала, что в городе объявлен план «Крепость». Информация о введении плана «Крепость» может быть связана с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, в Ростов якобы приезжал министр обороны Сергей Шойгу, чтобы разобраться с «Оркестром». Сам Пригожин добавил, что не оставит это просто так. В Минобороны слова главы ЧВК решительно отрицают. Возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.