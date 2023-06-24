Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Напомним, что в центре Ростова появились военная техника и вооруженные люди, из-за чего местных жителей просят оставаться дома. Вместе с этим стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Сейчас власти просят ростовчан без особой необходимости не совершать поездки в центральную часть города.
«Если вы находитесь в городе, проявите бдительность и избегайте скопления людей, а также мест, где находится военная техника», — заявили в облправительстве.