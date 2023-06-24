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Ростовчан призвали не ходить рядом с военной техникой

24 июня 2023, 13:37
Фото: 1mi
Жителей Ростова-на-Дону призвали избегать мест, где находится военная техника, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что в центре Ростова появились военная техника и вооруженные люди, из-за чего местных жителей просят оставаться дома. Вместе с этим стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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Сейчас власти просят ростовчан без особой необходимости не совершать поездки в центральную часть города.

«Если вы находитесь в городе, проявите бдительность и избегайте скопления людей, а также мест, где находится военная техника», — заявили в облправительстве.

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