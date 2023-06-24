Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:45
Updated Сегодня, 19:45
На видео, выложенном в телеграм-канале, толпа радостно скандирует «Вагнер», аплодирует и поет патриотические песни. Жители Ростова-на-Дону выглядят радостными и спокойными, люди довольны деэскалацией конфликта и мирно провожают бойцов с напутствиями.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о завершении мятежа. Руководитель «музыкантов» решил развернуть свои колонны обратно в полевые лагеря. Спустя время после заявлений об этом бойцы начали спокойно покидать Ростов-на-Дону.