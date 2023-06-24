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Ростовчане проводили ЧВК «Вагнер» аплодисментами 24 июня

24 июня 2023, 19:43
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане провожают ЧВК «Вагнер» аплодисментами
ЧВК «Вагнер» начинает уходить из Ростова-на-Дону, жители города провожают бойцов песнями и аплодисментами, сообщает телеграмм-канал «Это Ростов! — Новости Ростов-на-Дону 161».

На видео, выложенном в телеграм-канале, толпа радостно скандирует «Вагнер», аплодирует и поет патриотические песни. Жители Ростова-на-Дону выглядят радостными и спокойными, люди довольны деэскалацией конфликта и мирно провожают бойцов с напутствиями.

Ростовчане провожают ЧВК «Вагнер» аплодисментами
Видео: RVoenkory

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о завершении мятежа. Руководитель «музыкантов» решил развернуть свои колонны обратно в полевые лагеря. Спустя время после заявлений об этом бойцы начали спокойно покидать Ростов-на-Дону.

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