Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о завершении мятежа. Руководитель «музыкантов» решил развернуть свои колонны обратно в полевые лагеря. Спустя время после заявлений об этом бойцы начали спокойно покидать Ростов-на-Дону.