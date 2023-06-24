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Ростовчане сделали фотозону из появившегося на улице танка

24 июня 2023, 08:00
Фото: 1rnd
Ростовчане сделали фотозону из появившегося на улице танка
Жители Ростова-на-Дону активно фотографируются возле появившегося на улице танка, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее горожане заметили в центральной части Ростова военную технику, а губернатор Василий Голубев призвал местных жителей оставаться дома. Однако некоторых это не остановило.

«У ростовчан появилась новая фотозона», — заявил автор. Он опубликовал фото, показав большое количество людей возле танка на одной из улиц.

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«Сказали же дома сидеть. Неа… как же фотографии, как же соцсети», — раскритиковали поступок горожан пользователи.

«Как дикари», — пишут ростовчане.

Ранее ростовчане заявили о дрифте на танке в центре города 24 июня.

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