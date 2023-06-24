Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
По их словам, возле здания городской администрации разворачивают автомобили и людей. Они добавили, что все потоки направляют по параллельным улицам.
«Ну как минимум, это разумно: не ходить там, где неспокойно. Зачем дразнить судьбу», — пишут пользователи в комментариях.
«Что там в Ростове творится», — поинтересовались жители других городов.
Ранее ростовчане заявили, что в центре города появилась военная техника. Губернатор просил местных жителей не выходить из дома.