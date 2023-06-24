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Published Сегодня, 06:38

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Ростовчане заявили, что им не дают пройти по центру города 24 июня

24 июня 2023, 06:38
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону пешеходам не дают пройти по улице Большой Садовой, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, возле здания городской администрации разворачивают автомобили и людей. Они добавили, что все потоки направляют по параллельным улицам.

«Ну как минимум, это разумно: не ходить там, где неспокойно. Зачем дразнить судьбу», — пишут пользователи в комментариях.

Губернатор Голубев попросил водителей не выезжать на М-4 «Дон» 24 июня
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«Что там в Ростове творится», — поинтересовались жители других городов.

Ранее ростовчане заявили, что в центре города появилась военная техника. Губернатор просил местных жителей не выходить из дома.

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