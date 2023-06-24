Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Ранее горожане рассказали, что заметили в центральной части города военную технику. В том числе на проспекте Буденновский.
«Здесь устроили дрифт на танке. Зеваки довольны, а вот асфальт придется ремонтировать», — написал автор.
Некоторых пользователей такой маневр военной техники не впечатлил и они назвали его обычным поворотом. Другие поинтересовались судьбой и состоянием проезжей части.
«Эх, дорог и так не было, теперь вообще не будет…», — заявили горожане.
«Асфальту конец, а там и трамвайные пути. Зачем так делать?», — интересуются ростовчане.
«Зачем асфальт портить?», — пишут местные жители.