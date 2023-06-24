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Ростовчане заявили о дрифте на танке в центре города 24 июня

24 июня 2023, 05:43
Фото: 1mi
В центре Ростова-на-Дону на дороге резко развернулся танк, что было похоже на дрифт, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Ранее горожане рассказали, что заметили в центральной части города военную технику. В том числе на проспекте Буденновский.

«Здесь устроили дрифт на танке. Зеваки довольны, а вот асфальт придется ремонтировать», — написал автор.

Некоторых пользователей такой маневр военной техники не впечатлил и они назвали его обычным поворотом. Другие поинтересовались судьбой и состоянием проезжей части.

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«Эх, дорог и так не было, теперь вообще не будет…», — заявили горожане.

«Асфальту конец, а там и трамвайные пути. Зачем так делать?», — интересуются ростовчане.

«Зачем асфальт портить?», — пишут местные жители.

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