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Ростовчане заявили об установке минных шлагбаумов в городе днем 24 июня

24 июня 2023, 11:46
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону люди в военной форме начали устанавливать конструкции, похожие на минные шлагбаумы, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

По информации канала, шлагбаумы якобы делают из противотанковых мин.

В Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина» прокомментировали эту ситуацию и заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» убрали этот шлагбаум.

Между тем, местных жителей просят оставаться дома и не ехать в направлении центра города. Горожане заявляют о военной технике на улице.

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В городе отменены все массовые мероприятия, запланированные на эти выходные.

Ранее в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по стате о призыве к вооруженному мятежу.

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