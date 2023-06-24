Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
По информации канала, шлагбаумы якобы делают из противотанковых мин.
В Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина» прокомментировали эту ситуацию и заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» убрали этот шлагбаум.
Между тем, местных жителей просят оставаться дома и не ехать в направлении центра города. Горожане заявляют о военной технике на улице.
В городе отменены все массовые мероприятия, запланированные на эти выходные.
Ранее в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по стате о призыве к вооруженному мятежу.