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Ростовчанин устроил конфликт с вооруженными людьми на улице днем 24 июня

24 июня 2023, 12:56
Фото: 1MI
Житель Ростова-на-Дону начал кричать на людей в военной форме, у которых было при себе оружие, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Ранее ростовчане заявили, что в центре города появились военная техника и вооруженные люди. Вместе с этим возбудили уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье о призыве к вооруженному мятежу.

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Власти просят местных жителей оставаться дома, но не все к этому прислушиваются. Один из горожан подошел к человеку с оружием и начал на него кричать.

«Возле штаба ЮВО неизвестный мужчина начал угрожать вооруженным людям, которые ограняют периметр у здания», — пишет канал.

В результате агрессивного мужчину толпой пытались успокоить. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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