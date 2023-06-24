Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Ранее ростовчане заявили, что в центре города появились военная техника и вооруженные люди. Вместе с этим возбудили уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье о призыве к вооруженному мятежу.
Власти просят местных жителей оставаться дома, но не все к этому прислушиваются. Один из горожан подошел к человеку с оружием и начал на него кричать.
«Возле штаба ЮВО неизвестный мужчина начал угрожать вооруженным людям, которые ограняют периметр у здания», — пишет канал.
В результате агрессивного мужчину толпой пытались успокоить. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.