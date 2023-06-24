Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
— Предлагаем дождаться действий и комментировать их, а не слова, — коротко отметил Сергей Тюрин.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным договорился о деэскалации конфликта. Руководитель «музыкантов» принял решение развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.
На данный момент бойцы начинают покидать Ростове-на-Дону. Ранее военные сообщили изданию RostovGazeta, что они пока не получали приказа об уходе из города. Однако позднее по внутреннему радио ЧВК «Вагнер» передали: «Всем спасибо. Концерт окончен». После этого бойцы стали выдвигаться из города.