На данный момент бойцы начинают покидать Ростове-на-Дону. Ранее военные сообщили изданию RostovGazeta, что они пока не получали приказа об уходе из города. Однако позднее по внутреннему радио ЧВК «Вагнер» передали: «Всем спасибо. Концерт окончен». После этого бойцы стали выдвигаться из города.