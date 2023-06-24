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Ростовские власти отреагировали на заявление Пригожина об уходе ЧВК из региона

24 июня 2023, 19:26
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовские власти отреагировали на заявление Пригожина об уходе ЧВК из региона
Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин прокомментировал СМИ заявление главы ЧВК «Вагнер» об уходе бойцов обратно в полевые лагеря.
— Предлагаем дождаться действий и комментировать их, а не слова, — коротко отметил Сергей Тюрин.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным договорился о деэскалации конфликта. Руководитель «музыкантов» принял решение развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

На данный момент бойцы начинают покидать Ростове-на-Дону. Ранее военные сообщили изданию RostovGazeta, что они пока не получали приказа об уходе из города. Однако позднее по внутреннему радио ЧВК «Вагнер» передали: «Всем спасибо. Концерт окончен». После этого бойцы стали выдвигаться из города.

Ростовские власти отреагировали на заявление Пригожина об уходе ЧВК из региона
Видео: https://t.me/rostov_glavniy/55879
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