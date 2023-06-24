Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Ранее в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по статье о призыве к вооруженному мятежу. Вместе с этим ростовчане заявили о появившейся военной технике в центре города.
Горожан призывают не ездить в этот район города и оставаться дома. Теперь ситуацию прокомментировал Александр Бородай.
«Вооруженный мятеж возглавляет Евгений Пригожин, который, по всей видимости, действует под контролем спецслужб Запада. Скорее всего, США», — заявил Бородай.
Он добавил, что это крайне печально.