rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Изображение материала

Ростовский депутат Бородай заявил, что Пригожина могут контролировать спецслужбы США

24 июня 2023, 13:39
Фото: 1mi
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин может действовать под контролем спецслужб США, говорится в Telegram-канале парламентария.

Ранее в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по статье о призыве к вооруженному мятежу. Вместе с этим ростовчане заявили о появившейся военной технике в центре города.

Горожан призывают не ездить в этот район города и оставаться дома. Теперь ситуацию прокомментировал Александр Бородай.

Политолог Базиков разъяснил, почему Пригожин выбрал Ростов, и что теперь будет
Узнать подробнее

«Вооруженный мятеж возглавляет Евгений Пригожин, который, по всей видимости, действует под контролем спецслужб Запада. Скорее всего, США», — заявил Бородай.

Он добавил, что это крайне печально.

Читайте также:
Политолог Базиков разъяснил, почему Пригожин выбрал Ростов, и что теперь будет«Враги рукоплещут»: политолог рассказал о реакции на заявления Пригожина в Ростове«Это удар в спину»: эксперт разъяснил, к чему приведет позиция Пригожина в Ростове
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Спецслужбы США#Контроль пригожина#Ситуация в Ростове#Уголовное дело#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Сети появились слухи о хлопке у штаба ЮВО в Ростове
Сегодня, 10:58
Вице-спикер Совета Федерации заявил, что мятеж в Ростове будет подавлен
Сегодня, 10:38
В главном храме Ростова будут молиться за мир и умножение любви 24 июня
Сегодня, 10:05
Футбольный клуб Ростова обратился к ЧВК «Вагнер» с просьбой остановить конфликт
Сегодня, 10:04
Запасов продуктов в магазинах в Ростовской области хватит на неделю
Сегодня, 09:35
Замгубернатора Сорокин прокомментировал ажиотаж на заправках в Ростове
Сегодня, 09:30