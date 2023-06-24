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РЖД: Поезда в Ростов-на-Дону и Воронеж ходят по графику

24 июня 2023, 08:19
Фото: 1MI
Железнодорожное сообщение с Ростовом и Воронежем не прервано, сообщает РЖД.

В компании добавили, что специалисты принимают все меры для обеспечения безопасности на объектах и бесперебойной работы ж/д транспорта в условиях режима КТО, который ввели в нескольких регионах России.

«Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику. На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта», — прокомментировали в РЖД.

Ранее в мэрии Ростова дали новую карту общественного транспорта с 24 июня. О том, как изменились схемы движения автобусов — читайте в нашем материале.

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