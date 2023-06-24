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Posted Вчера, 22:58

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Штаб ЮВО в Ростове взят под особую охрану 24 июня

23 июня 2023, 22:58
Фото: 1MI
Силовым ведомствам Ростова приказано взять под особую охрану штаб ЮВО
Сотрудникам силовых ведомств в Ростове был дан приказ взять под особую охрану штаб Южного военного округа, пишет 161.ру.

Приказ поступил в ночь с 23 на 24 июня. Как сообщает СМИ, соответствующий приказ получили сотрудники Росгвардии, пограничной службы ФСБ, МЧС и других силовых структур.

Напомним, что рядом со штабом ЮВО появились военные. Вероятно это может быть связано с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» о том, что в Ростов приезжала глава Минобороны Сергей Шойгу, чтобы якобы разобраться с «Оркестром», он пообещал не оставлять все так. В самом ведомстве слова Пригожина назвали провокацией. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к военному перевороту.

Очевидцы сообщают о перекрытии трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова
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Ранее стало известно, что в Ростове и Таганроге перекроют некоторые дороги. Так, под донской столицей перекрыта трасса М-4 «Дон». Там в районе Рассвет находится военная техника. Аналогичные действия были предприняты на западном подъезде к Ростову со стороны Таганрога.

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