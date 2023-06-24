Штаб ЮВО в Ростове взят под особую охрану 24 июня

Posted Вчера, 22:58
Published Вчера, 22:58
Modified Вчера, 23:00
Updated Вчера, 23:00
Приказ поступил в ночь с 23 на 24 июня. Как сообщает СМИ, соответствующий приказ получили сотрудники Росгвардии, пограничной службы ФСБ, МЧС и других силовых структур.
Напомним, что рядом со штабом ЮВО появились военные. Вероятно это может быть связано с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» о том, что в Ростов приезжала глава Минобороны Сергей Шойгу, чтобы якобы разобраться с «Оркестром», он пообещал не оставлять все так. В самом ведомстве слова Пригожина назвали провокацией. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к военному перевороту.
Ранее стало известно, что в Ростове и Таганроге перекроют некоторые дороги. Так, под донской столицей перекрыта трасса М-4 «Дон». Там в районе Рассвет находится военная техника. Аналогичные действия были предприняты на западном подъезде к Ростову со стороны Таганрога.