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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и ливня с 24 июня

24 июня 2023, 14:51
Фото: 1mi
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за прогноза неблагоприятной погоды, сообщили в региональном УМЧС.

Погода может испортиться вечером в субботу, 24 июня. В это время начнутся ливни с грозой и градом, а ветер усилится до 25 метров в секунду.

Такая погода будет сохраняться ночью, а также утром в воскресенье, 25 числа. В этот день температура воздуха составит 29 градусов.

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Согласно прогнозам синоптиков, дождливая погода ожидается в понедельник и вторник. Воздух может прогреться до 30 градусов.

Ранее стало известно, что Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году.

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