Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Погода может испортиться вечером в субботу, 24 июня. В это время начнутся ливни с грозой и градом, а ветер усилится до 25 метров в секунду.
Такая погода будет сохраняться ночью, а также утром в воскресенье, 25 числа. В этот день температура воздуха составит 29 градусов.
Согласно прогнозам синоптиков, дождливая погода ожидается в понедельник и вторник. Воздух может прогреться до 30 градусов.
Ранее стало известно, что Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году.