Силовики перекрыли выезд на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области ночью 24 июня

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Журналист нашего издания из Аксая хотел выехать на федеральную трассу в сторону Новочеркасска, но был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые попросили его развернуться и ехать в обратном направлении.
Корреспондент спросил сотрудника, что случилось. После уточнения маршрута поездки, гаишник сказал, что «федералка перекрыта».
Также ростовчанин отметил, что участок трассы на подъезде в Ростов почему-то не освещается.
Ранее RostovGazeta писала, что в Ростовской области военные перекрыли не менее шести значимых участков региональных трасс.