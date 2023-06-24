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Силовики перекрыли выезд на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области ночью 24 июня

24 июня 2023, 00:22
Корреспондент RostovGazeta ночью 24 июня не смог выехать на трассу М-4 Дон из Аксая. Машины там разворачивают сотрудники силовых ведомств.

Журналист нашего издания из Аксая хотел выехать на федеральную трассу в сторону Новочеркасска, но был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые попросили его развернуться и ехать в обратном направлении.

Корреспондент спросил сотрудника, что случилось. После уточнения маршрута поездки, гаишник сказал, что «федералка перекрыта».

Также ростовчанин отметил, что участок трассы на подъезде в Ростов почему-то не освещается.

Ранее RostovGazeta писала, что в Ростовской области военные перекрыли не менее шести значимых участков региональных трасс.

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