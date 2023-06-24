Силовики разгоняют фотографирующихся у военной техники ростовчан с детьми

Сегодня, 24 июня, центр города перекрыт представителями ЧВК «Вагнер». Военные сосредоточились на перекрестке улицы Пушкинской и Буденновского проспекта, выставив технику и оружие на изготовку. В это время ростовчане гуляют рядом и активно фотографируются на фоне наемников и вооружения.