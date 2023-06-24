Силовики разгоняют фотографирующихся у военной техники ростовчан с детьми

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Сегодня, 24 июня, центр города перекрыт представителями ЧВК «Вагнер». Военные сосредоточились на перекрестке улицы Пушкинской и Буденновского проспекта, выставив технику и оружие на изготовку. В это время ростовчане гуляют рядом и активно фотографируются на фоне наемников и вооружения.
Власти региона призвали местных жителей воздержаться от посещения центральной части Ростова и по возможности не выходить на улицу. Многие горожане пренебрегли наставлением и, закрыв глаза на возможную угрозу, приехали в центр.
Некоторые даже осмелились взять с собой детей в колясках. По фотографиям, сделанным корреспондентом RostovGazeta, создается впечатление, что ростовчан не смущает ситуация, внезапно сложившаяся на территории области. В целях безопасности силовики разгоняют любопытных и отдыхающих граждан с перекрестка.
Напомним, что представители ЧВК «Вагнер» прибыли в Ростов сегодня ночью. Действия основателя ЧВК Евгения Пригожина российские власти оценили как попытку мятежа.