Ситуацию с мятежом в Ростове-на-Дону к этому часу прокомментировал Василий Голубев

Ранее попытку вооруженного мятежа прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, он направлен на захват власти в стране. Медведев отметил, что ядерное оружие не должно оказаться в руках мятежников, так как тогда мир окажется на грани уничтожения.