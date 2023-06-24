Ситуацию с мятежом в Ростове-на-Дону к этому часу прокомментировал Василий Голубев

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Сам губернатор находится в Ростове. По его словам, он постоянно связывается с представителями спецслужб, правоохранителями и главами администраций. Также ему регулярно предоставляются доклады по текущей обстановке.
Штатно функционирует общественный транспорт, коммунальные службы, учреждения здравоохранения, скорая медицинская помощь. Нет сбоев в работе промышленных предприятий, организаций торговли и рынков. Запас продуктов достаточен. Это недельный запас, который ежедневно пополняется, — заявил Василий Голубев.
Ранее попытку вооруженного мятежа прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, он направлен на захват власти в стране. Медведев отметил, что ядерное оружие не должно оказаться в руках мятежников, так как тогда мир окажется на грани уничтожения.
Также о сложной обстановке высказывался Владимир Путин. По его словам, будут приняты все меры по стабилизации обстановки. Президент отмечал, что вся работа органов гражданского и военного управления оказалась заблокирована.
Кроме того, местных жителей призывают не выходить из дома без необходимости. Также были изменены схемы движения общественного транспорта. Въезды в Ростов на данный момент закрыты.