«Слишком уж хорошо все организовано. Такое трудно сымпровизировать за несколько часов. А по версии самого Пригожина, это была импровизация, так сказать, на ходу — сразу после базового попадания по лагерю вагнеровцев», — делится мнением Анатолий Вассерман.