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«Слишком хорошо организовано»: Вассерман заявил о возможных провокациях в Ростове

24 июня 2023, 16:38
Фото: Игорь Хорошилов / rostovgazeta.ru
Вассерман заявил о возможных провокациях в Ростове

Вассерман заявил о возможных провокациях в Ростове из-за действий ЧВК «Вагнер»

Довольно отчетливо прослеживается, что действия Пригожина в Ростове произошли не стихийно. Вероятно, они готовились заранее. А если это действительно так, то нельзя исключать запланированных провокаций, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По словам депутата, действия Пригожина в Ростове наталкивают на мысль о том, что все происходящее готовилось заблаговременно.

«Слишком уж хорошо все организовано. Такое трудно сымпровизировать за несколько часов. А по версии самого Пригожина, это была импровизация, так сказать, на ходу — сразу после базового попадания по лагерю вагнеровцев», — делится мнением Анатолий Вассерман.

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Собеседник полагает, что если Пригожин действительно все разрабатывал заранее, то нельзя исключать и запланированных провокаций.

«Позиция Пригожина выгодна террористической организации „Украина“ и ее спонсорам», — резюмирует Вассерман.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему Пригожин выбрал Ростов, и что теперь будет.

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