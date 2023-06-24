Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
По словам депутата, действия Пригожина в Ростове наталкивают на мысль о том, что все происходящее готовилось заблаговременно.
«Слишком уж хорошо все организовано. Такое трудно сымпровизировать за несколько часов. А по версии самого Пригожина, это была импровизация, так сказать, на ходу — сразу после базового попадания по лагерю вагнеровцев», — делится мнением Анатолий Вассерман.
Собеседник полагает, что если Пригожин действительно все разрабатывал заранее, то нельзя исключать и запланированных провокаций.
«Позиция Пригожина выгодна террористической организации „Украина“ и ее спонсорам», — резюмирует Вассерман.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему Пригожин выбрал Ростов, и что теперь будет.