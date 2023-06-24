Стали известны подробности о движении поездов РЖД в Ростовской области

Posted Сегодня, 20:44
Published Сегодня, 20:44
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Сотрудники РЖД используют все возможности для того, чтобы обеспечить бесперебойное железнодорожное сообщение и безопасность на объектах транспортной инфраструктуры в регионе в условиях режима КТО, введенного в ряде субъектов Российской Федерации
В РЖД заявляют, что транспортное сообщение с Ростовом-на-Дону и Воронежем осуществляется в соответствии с графиком. На объектах инфраструктуры ведомства приняты все необходимые меры безопасности.
Ранее стало известно, что автовокзал Ростова приостановил продажу билетов. Однако только по тем направлениям, которые перекрыты. Также были изменены схемы движения общественного транспорта.